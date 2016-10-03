Дель Нери возглавит «Удинезе»

Новым главным тренером «Удинезе» станет Луиджи Дель Нери, сообщает Football Italia.

Ранее в понедельник стало известно о том, что «Удинезе» отправил в отставку Джузеппе Якини, под руководством которого команда набрала семь очков в семи турах и занимает 16-е место в серии A.

О назначении Дель Нери сообщил Эдоардо Рейя, который также входил в число кандидатов.

Предыдущим местом работы Дель Нери была «Верона», которую он тренировал в 2015-2016 годах.

Напомним, в 2002 года Дель Нери был признан тренером года в серии A после того, как его «Кьево» занял пятое место.