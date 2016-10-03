M-1 Challenge 71. Бутенко проведет бой против Рубенилтона Перейры

21 октября на турнире M-1 Challenge 71, который состоится в Санкт-Петербурге, пройдет бой между чемпионом двух бразильских организаций Рубенилтоном Перейрой (Бразилия, 16-2) и действующим чемпионом M-1 Challenge в легком весе Александром Бутенко (Fightspirit, 41-11-2).

В M-1 Global сложилась непростая ситуация с претендентами на чемпионский пояс в легком весе – Дамир Исмагулов и Алексей Махно восстанавливаются после травм, а Артем Дамковский после победы над Максимом Дивничем отправится защищать честь белорусского спецназа на международный турнир по универсальному бою. В связи с чем было принято решение организовать для действующего чемпиона нетитульный бой. Соперником Александра Бутенко был выбран чемпион бразильских организаций Nocaut Combat и Champion Combat – коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу Рубенилтон Перейра. В профессиональных единоборствах он выступает с 17 лет и провел уже 18 поединков, одержав в них 16 побед, лишь дважды уступив по решению судей.

Для 23-х летнего бразильца этот бой будет огромным шансом проявить себя вне родной страны и он намерен воспользоваться им сполна, а Александру Бутенко предстоит проявить все свое мастерство и мощь, чтобы одолеть неуступчивого южноамериканского проспекта. Бой пройдет в промежуточной весовой категории до 73 кг.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

MAIN CARD

(До 93 кг), Аттила Вей (MMA Spirit), 29-7-2 - Виктор Немков (Александр Невский ОЭМК), 23-6

Бой за титул чемпиона в легчайшем весе

Виталий Бранчук (Украина), 21-5 - Павел Витрук (Москва), 13-2

(До 80 кг) Карлос Алешандре Перейра (Бразилия), 33-11-1 - Сергей Романов (Сечь PRO), 9-1

(До 73 кг) Рубенилтон Перейра (Бразилия), 16-2 - Александр Бутенко (Fightspirit), 41-11-2

(До 93 кг), Маркус Винициус «Гора» Лопес (Бразилия), 10-4 - Штефан «T-800» Пютц (MMA Spirit), 14-2

UNDER CARD

Финалы Чемпионата Европы и Кубка Губернатора по смешанным боевым единоборствам







