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Александр Беленов: Для меня большая честь выступать за сборную России

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Голкипер «Анжи» Александр Беленов прокомментировал вызов в сборную России в связи с травмой вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Сегодня позвонили из клуба и сборной, сообщили эту новость. Конечно, для меня это большая честь. Игорю я желаю здоровья. Что касается меня, то я очень рад попасть в национальную команду. Пока я надеваю перчатки и бутсы, буду выкладываться на поле. Сборная – цель для каждого вратаря.

Я третий вратарь в этой сборной? Думаю, не стоит говорить, кто теперь первый, а кто третий. Стас Крицюк провел неполный матч за сборную, Сослан Джанаев, по-моему, вообще не играл. Конечно, Игорь Акинфеев стоит особняком. Мне же остается пахать на тренировках, выкладываться. А дальше уже тренеры решат, кто должен стоять в воротах в предстоящем матче», – цитирует футболиста «Спорт-экспресс».

6 октября подопечные Станислава Черчесова на домашней арене «Краснодара» проведут товарищеский матч с командой Коста-Рики.


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