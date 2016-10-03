Тайсон Фьюри: Думали, что избавились от меня так легко? Я остаюсь в боксе

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и WBO британец Тайсон Фьюри опроверг свое же сообщение об уходе из большого спорта.

«Хахаха! Думали, что избавились от меня так легко? Я остаюсь в боксе! Величайший только хотел показать, что из себя представляют журналисты», - написал Фьюри в своем твиттере.

Hahahaha u think you will get rid of the GYPSYKING that easy!!! I'm here to stay. #TheGreatest just shows u what the Medea are like. Tut tut — TYSONMONTANA (@Tyson_Fury) 3 октября 2016 г.

Ранее британец разместил в социальной сети другое сообщение, в котором объявлял о своем уходе с ринга.



Тайсон Фьюри выиграл все 25 своих поединков на профессиональном ринге.

В последний раз он боксировал 28 ноября 2015 года. Тогда в Дюссельдорфе Фьюри единогласным решением судей победил Владимира Кличко. В октябре текущего боя должен был состояться их повторный поединок. Он был отложен на неопределенный срок после того как Тайсон пожаловался на депрессию. Позднее стало известно, что в сентябре Фьюри сдал положительную допинг-пробу на кокаин.