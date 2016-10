Тайсон Фьюри: Думали, что избавились от меня так легко? Я остаюсь в боксе

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и WBO британец Тайсон Фьюри опроверг свое же сообщение об уходе из большого спорта.

«Хахаха! Думали, что избавились от меня так легко? Я остаюсь в боксе! Величайший только хотел показать, что из себя представляют журналисты», - написал Фьюри в своем твиттере.

Hahahaha u think you will get rid of the GYPSYKING that easy!!! I'm here to stay. #TheGreatest just shows u what the Medea are like. Tut tut