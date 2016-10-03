Илья Курзанов: Не могу сказать, что я выиграл Матмуратова, к сожалению

Полуфиналист Гран-при Fight Nights Global (65.8 кг) Илья Курзанов подвел итоги своего поединка 1/4 финала против Александра Матмуратова. Бой состоялся 1 октября в Нижневартовске и завершился победой Ильи большинством судейских голосов.

«Я недоволен собой. Очень много наделал ошибок. Не смог, скажем так, получить удовольствие от боя. Александр – хороший боец, сказать, что удивил он меня – не могу, всего этого, в принципе, я и ожидал от него. Моя ошибка в том, что не смог подобрать к нему ключи. Все, что хотел исполнить, попросту не шло, не знаю почему. На счет результата… Не могу сказать что я выиграл, к сожалению. Я отношусь к себе строго и считаю, что нужно проводить бои так, чтобы не было сомнений. Думаю, у нас был очень равный бой, и в такие моменты, когда у обоих спортсменов есть шанс продолжить борьбу за пояс, нужно проводить экстра-раунд. По поводу Ахмеда Балкизова и своих шансов в бою с ним... Пока не могу ничего сказать, так как много поработал, провел сборы в Адыгее, готовился именно к бою против Матмуратова. Сейчас нужно отдохнуть. Знаю, что легко точно не будет, все ребята сильные в этом Гран-при. Будем трудиться с божьей помощью!», - сказал Илья.