Крэйг Вудкрофт: Матерухин показывает фантастическую игру

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от выездной серии своей команды, в которой динамовцы одержали четыре победы из четырех возможных.

- Мы рады тому, как команда показала себя в этой выездной серии. Мы просили ребят быть конкурентноспособными в каждом матче, и нам это удалось. Результаты прошедшей недели позитивно сказались на нашей уверенности в своих силах.

Матерухин показывает фантастическую игру сейчас! Он превзошел все мои ожидания. Я очень рад за него. Он много работает, четко понимает то, какой игры ждет от него тренерский штаб. И сейчас он приближается к званию одного из самых опасных снайперов лиге, - цитирует Вудкрофта официальный сайт команды.

Напомним, что 34-летний нападающий минского «Динамо» Александр Матерухин в 11 матчах КХЛ набрал 11 (7+4) очков.

Отметим, что подопечные Крэйга Вудкрофта не знают поражений в последних пяти встречах. После 12 игр первенства «Динамо» с 25 набранными очками занимает 7 строчку в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче чемпионата КХЛ «Динамо» примет на своем льду ярославский «Локомотив». Встреча состоится 4 октября в 19:30 по московскому времени.