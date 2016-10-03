EnVyUs, Rogue, Reunited и NRG получили приглашения на OGN APEX Season 1

Организаторы турнира OGN APEX Season 1 по Overwatch анонсировали список приглашенных команд на турнир.



Команды EnVyUs, Rogue, Reunited и NRG присоединятся к еще 12 участникам из Южной Кореи, которые прошли отборочные к турниру.



Старт OGN APEX Season намечен на 7 октября. Команды начнут турнир с группового этапа по GSL-системе. Сильнейшие участники выйдут в плей-офф в сетку single-elimination. Призовой фонд первого сезона составит 200 000 долларов.



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