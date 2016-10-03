Белорусу Фомочкину, пронесшему флаг России на открытии Паралимпиады, вручили сертификат на квартиру

Белорусский спортивный функционер Андрей Фомочкин, пронесший флаг России на церемонии открытия Паралимпиады-2016, получил сертификат на квартиру в Подмосковье от бизнесмена Сергея Шмакова. Об этом сообщает телеканал «360».



«Это был фантастический поступок! Дней 10 назад пришла в голову мысль подарить квартиру. В новом подмосковном комплексе. Это не PR, а от души», – сказал Шмаков.

Сам Фомочкин прокомментировал поступок российского бизнесмена следующим образом:



«Очень неожиданно получить такой подарок. По государственной службе я не знаю, как это будет решаться и пока не могу комментировать. Искренне благодарен Сергею за подарок, равно как и спасибо каждому, кто написал мне», – сказал он.