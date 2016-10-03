Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Теннис  Пенг7:5, 6:1Уильямс
Хоккей  Барыс5 : 4Нефтехимик
Хоккей  Югра4 : 1Лада
Теннис  Радванска6:3, 6:4Макарова
Хоккей  Автомобилист1 : 4Ак Барс
Хоккей  Динамо Рига0 : 3Динамо Москва
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Белорусу Фомочкину, пронесшему флаг России на открытии Паралимпиады, вручили сертификат на квартиру

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Телеканал «360»Комментарии

Белорусский спортивный функционер Андрей Фомочкин, пронесший флаг России на церемонии открытия Паралимпиады-2016, получил сертификат на квартиру в Подмосковье от бизнесмена Сергея Шмакова. Об этом сообщает телеканал «360».

«Это был фантастический поступок! Дней 10 назад пришла в голову мысль подарить квартиру. В новом подмосковном комплексе. Это не PR, а от души», – сказал Шмаков.

Сам Фомочкин прокомментировал поступок российского бизнесмена следующим образом: 

«Очень неожиданно получить такой подарок. По государственной службе я не знаю, как это будет решаться и пока не могу комментировать. Искренне благодарен Сергею за подарок, равно как и спасибо каждому, кто написал мне», – сказал он. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пронес флаг – получи квартиру!Пронес флаг – получи квартиру!Как Фомочкин передал нашим паралимпийцам российский флаг, который он пронес на открытии Паралимпиады, а взамен получил… квартиру в Москве.Андрей Фомочкин: Ничего не знаю про квартиру, которую мне хотят подаритьПредставитель Министерства спорта и туризма Белоруссии Андрей Фомочкин, который пронес флаг России на церемонии открытия Паралимпиады-2016, признался, что ничего не знает о подаренной ему квартире в Москве.ПКР готов прекратить судебные разбирательства с Международным паралимпийским комитетомВице-президент Паралимпийского комитета России Олег Смолин рассказал, что руководство организации может приостановить судебные разбирательства с Международным Паралимпийским комитетом по вопросу о лишении членства в международной организации и отстранении россиян от всех соревнований.Мария Захарова: Белорусу, который пронес флаг России на открытии Паралимпиады, подарили квартиру в МосквеСотрудник министерства спорта и туризма Белоруссии Андрей Фомочкин, который вынес флаг России на церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро и впоследствии был лишен аккредитации, получит квартиру в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Виталий Мутко: В следующем году можем провести свою ПаралимпиадуМинистр спорта России Виталий Мутко заявил, что в 2017 году в России могут пройти альтернативные Паралимпийские игры с участием российских и иностранных спортсменов.Дмитрий Песков: Президент России примет сегодня паралимпийскую сборнуюПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился мнением о не допуске российских спортсменов до Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро.Мутко вручил российским паралимпийцам государственные наградыМинистр спорта РФ Виталий Мутко наградил российских паралимпийцев государственными знаками отличия за высокие достижения на международных соревнованиях.Иранский паралимпиец скончался во время велогонки в РиоНа летней Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро (Бразилия) произошла трагедия. Скончался иранский велогонщик Бахман Голбарнежад.Мужская сборная Украины по футболу выиграла ПИ-2016Мужская сборная Украины по футболу 7x7 завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Экс-пилот «Формулы-1», потерявший в аварии обе ноги, в четвертый раз выиграл ПаралимпиадуБывший пилот «Формулы-1» итальянец Алессандро Дзанарди выиграл свое четвертое золото в шоссейных велогонках на Паралимпийских играх.Экс-пилот Формулы-1 Дзанарди завоевал третье паралимпийское золотоВ Рио-де-Жанейро (Бразилия) продолжается летняя Паралимпиада. Золотую медаль завоевал экс-пилот Формулы-1 Алессандро Дзанарди.Белорус Праневич завоевал золото Паралимпиады-2016 в фехтованииБелорусский шпажист Андрей Праневич завоевал золотую медаль в фехтовании на колясках на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Сенсация! Четыре паралимпийца в Рио обогнали… победителя ОлимпиадыСенсация! Четыре паралимпийца в Рио обогнали… победителя ОлимпиадыФеноменальный результат на Паралимпийских играх-2016, заставляющий задуматься о масштабной реорганизации Игр.Джефф Монсон: США и Канада являются двумя странами, где спортсмены употребляют допинг больше всегоБоец смешанного стиля Джефф Монсон из США прокомментировал отстранение сборной России от Паралимпийских Игр в Рио-де-Жанейро.Четыре паралимпийца пробежали дистанцию 1500 м быстрее олимпийского чемпиона РиоЧетыре паралимпийских легкоатлета с нарушениями зрения пробежали дистанцию 1500 метров быстрее действующего олимпийского чемпиона Рио американца Мэттью Центровица.Владимир Лукин: Об отставке ПКР говорить преждевременноПрезидент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин сообщил, что Руководство Международного паралимпийского комитета (IPC) подчеркивает, что вопрос об отстранении российских спортсменов от участия в зимних Паралимпийских играх 2018 года пока не стоит.Александр Жуков: МПК не устоял перед политическим давлением и прессингом западных СМИГлава Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что Международный паралимпийский комитет пошел на поводу у западных СМИ, отстранив Россию от Игр-2016.Александр Лукашенко: Надо встряхнуть МОК. Мы не знаем, что там происходитПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике деятельность Международного олимпийского комитета.Андрей Фомочкин: Мы внесли в церемонию открытия Паралимпийских игр изюминкуПредставитель министерства спорта и туризма Белоруссии Андрей Фомочкин считает, что российский флаг на церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро не омрачил мероприятие, а добавил в него изюминку.Андрей Фомочкин: Нисколько не жалею о своем поступкеСотрудник министерства спорта и туризма Белоруссии Андрей Фомочкин, который вынес флаг России на церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро и впоследствии был лишен аккредитации, признался, что нисколько не жалеет о своем поступке.

Паралимпийские игры
Паралимпийские игры

Cпецпредложение