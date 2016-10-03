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Бен Скривенс: В Северной Америке игра более прямолинейна

Андрей Ефимов
Источник:  ХК «Динамо» (Минск)Комментарии

Вратарь минского «Динамо» Бен Скривенс поделился мнением о разнице между КХЛ и НХЛ.

- Я думаю, что разница в том, как команды играют в атаке. В КХЛ команды любят владеть шайбой,  стараются разыгрывать комбинацию до того момента, пока позиция для броска не станет совсем идеальной. В Северной Америке игра более прямолинейна. Там бросают с любых позиций, а потом едут бороться за шайбу в зону соперника. Там забрасывают много «мусорных» шайб. Игрокам все равно, красивая получилась шайба или нет. Конечно, все нхолвцы очень мастеровиты, но в КХЛ у тебя есть чуть больше времени, чтобы подумать и организовать свою комбинацию в атаке, - цитирует Скривенса официальный сайт клуба.

Напомним, что 30-летний голкипер минувшим летом перешел в минское «Динамо» из «Монреаля». В текущем сезоне Скривенс провел 12 встреч и одержал 9 побед. На счету канадского вратаря 323 отраженных броска и 26 пропущенных шайб.

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