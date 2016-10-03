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Хакеры обнародовали шестую часть документов WADA

Андрей Ефимов
Источник:  Twitter.comКомментарии

Группа хакеров Fancy Bear сегодня опубликовала шестую часть базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Данные касаются 20 спортсменов из разных стран: Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Колумбии, Германии, Франции, Великобритании, Японии, Новой Зеландии, Швеции, Венесуэлы, ЮАР и США.

В списке спортсменов, принимавших запрещенные препараты, значатся имена двукратной олимпийской чемпионки из Австралии Эмили Сибом и олимпийского чемпиона Лондона и Рио триатлониста из Великобритании Алистара Браунли.

 

Напомним, ранее Fancy Bears сообщила о взломе системы ADAMS WADA и начала публиковать информацию, согласно которой известные спортсмены систематически употребляли допинг с разрешения агентства. WADA подтвердило взлом собственной базы данных и обвинило в этом хакеров, связанных с Россией. 

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