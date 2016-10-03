Алексей Зинин вошел в руководство «Краснодара»
Генеральный директор «Краснодара» прокомментировал появление в руководстве клуба нового сотрудника Алексей Зинина.
- Хотелось бы уточнить, чья это креатура, и какие функции будет выполнять Зинин, - вопрос Хашигу.
- Это решение руководства клуба. Зинин - профессионал, давно работающий в футболе. Его профессиональные качества, по-нашему мнению, совпадают с вектором развития «Краснодара», поэтому наступил период сотрудничества. Не раз общались, консультировалис
- При этом пост спортивного директора в «Краснодаре» по-прежнему будет отсутствовать?
- Название должности не имеет значения. Зинин будет заместителем генерального директора по спортивной работе.
По информации «Советского спорта», официальное название новой должности Зинина, в свое время работавшего редактором отдела футбола «Советского спорта», - заместитель генерального директора по аналитической и селекционной работе.