Анонсированы группы европейкой квалификации к WESG по Dota 2

Организаторы World Electronic Sports Games представили распределение команд по группам в дисциплине Dota 2.



В результате жеребьевки команды были разделены на группы:



Группа A: Horde (Швеция), Fantastic Five (Россия), Denmark (Дания), NecroRaisers (Чехия), Zeta (Норвегия).

Группа B: Comanche (Россия), Ne RuSb (Украина), Wombat (Германия), Xenex (Великобритания), lvlup (Сербия).

Группа C: Team Ukraine (Украина), Zero Hoots Given (Германия), Romania (Румыния), Que la Famille (Франция), Paragon (Португалия).

Группа D: The Imperia (Дания), Alliance (Швеция), Alternate aTTaX (Польша), Woof (Бельгия), Butterfly (Испания).

Европейские квалификации пройдут с 6 по 9 октября в Киеве. По итогам отборочных соревнований будут выявлены 8 сильнейших участников, которые отправятся на Lan-финал в Китай. Призовой фонд в дисциплине Dota 2 составит 75 000 долларов.



Принять участие на турнире World Electronic Sports Games может любая команда, имеющая в своем составе пять человек из одной страны. LAN-финал пройдет в декабре в городе Шанхай, Китай. Призовой фонд дисциплины Dota 2 составит 1 500 000 долларов.



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