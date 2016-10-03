«Нефтехимик» на выезде проиграл «Барысу»
Хоккеисты «Барыса» на домашнем льду одержали победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча между командами завершилась со счетом 5:4, а в составе победителей точными бросками отметились Мартин Сен-Пьер, Кэм Баркер, Брэндон Боченски, Никита Иванов и Кори Тривино.
Голы «Нефтехимика» на счету Игоря Полыгалова, Александра Китарова, Джеффа Кинрейда и Рихарда Йюнге. Отметим, что Дэн Секстон отдал три результативные передачи.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Барыс - Нефтехимик - 5:4 (1:1, 2:3, 2:0)
Голы:
Полыгалов (Рясенский, Секстон), 5:18 (0:1). Сен-Пьер (Боченски, Даллмэн), 15:47 (1:1). Баркер (Худяков, Тривино), 20:24 (2:1). Китаров (Березин, Куликов), 29:12 (2:2). Кинрэйд (Рясенский), 31:32 (2:3). Гюнге (Секстон), 36:42 (2:4). Боченски (Баркер, Доус), 38:04 (3:4). Иванов (Липин, Бельгибаев), 48:36 (4:4). Тривино (Худяков), 55:41 (5:4).
Место и дата
03 октября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция