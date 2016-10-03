«Ак Барс» на выезде переиграл «Автомобилист»
Хоккеисты казанского «Ак Барса» на выезде уверенно переиграли «Автомобилист» со счетом 4:1.
Заброшенными шайбами в составе казанской команды отметились Никита Черепанов, Михаил Варнаков, Фёдор Малыхин и Владимир Ткачёв. У «Авто» единственный гол на счету Андрея Алексеева.
«Ак Барс» одержал третью победу подряд, набрал 30 очков в 18 встречах и вплотную приблизился к лидерам Восточной конференции «Авангарду» и «Магнитке», имеющих в своем активе по 32 очка.
«Автомобилист» с 20 очками остался на десятой строчке турнирной таблицы «Востока». Это поражение стало для игроков «Авто» пятым подряд. Последний раз подопечные Андрея Разина выигрывали 16 сентября в матче со СКА (3:2Б).
В следующей игре «Ак Барс» отправиться в Астану, где 5 октября встретится с местным «Барысом». «Автомобилист» в тот же день на домашнем стадионе примет тольяттинскую «Ладу».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Автомобилист - Ак Барс - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Голы:
Черепанов (Мусин), 4:55 (0:1). Варнаков (Охтамаа, Малыхин), 26:34 (0:2). Алексеев (Симаков, Андерсен), 36:27 (1:2). Ткачёв (Токранов, Азеведо), 40:26 (1:3). Малыхин (Обухов), 50:02 (1:4).
Место и дата
03 октября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция