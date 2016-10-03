«Ак Барс» на выезде переиграл «Автомобилист»

Хоккеисты казанского «Ак Барса» на выезде уверенно переиграли «Автомобилист» со счетом 4:1.

Заброшенными шайбами в составе казанской команды отметились Никита Черепанов, Михаил Варнаков, Фёдор Малыхин и Владимир Ткачёв. У «Авто» единственный гол на счету Андрея Алексеева.

«Ак Барс» одержал третью победу подряд, набрал 30 очков в 18 встречах и вплотную приблизился к лидерам Восточной конференции «Авангарду» и «Магнитке», имеющих в своем активе по 32 очка.

«Автомобилист» с 20 очками остался на десятой строчке турнирной таблицы «Востока». Это поражение стало для игроков «Авто» пятым подряд. Последний раз подопечные Андрея Разина выигрывали 16 сентября в матче со СКА (3:2Б).

В следующей игре «Ак Барс» отправиться в Астану, где 5 октября встретится с местным «Барысом». «Автомобилист» в тот же день на домашнем стадионе примет тольяттинскую «Ладу».

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