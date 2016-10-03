Хуан Мата: «Манчестер Юнайтед» играл на победу и мы были лучше «Сток Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата высказался об игре своей команды в матче 7-го тура АПЛ со «Сток Сити» (1:1).

«Я зол, потому что мы играли хорошо, но не сумели одержать победы. Очень жаль, но это правда. Уверен, «Манчестер Юнайтед» провел отличную игру, создавал моменты, неплохо двигал мяч, но не сумел довести дело до конца.

Наша команда играла на победу и мы были лучше соперника. Хочу сказать, что отлично сыграл голкипер «Сток Сити» Ли Грант», – цитирует игрока сборной Испании официальный сайт «МЮ».