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Хуан Мата: «Манчестер Юнайтед» играл на победу и мы были лучше «Сток Сити»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата высказался об игре своей команды в матче 7-го тура АПЛ со «Сток Сити» (1:1). 

«Я зол, потому что мы играли хорошо, но не сумели одержать победы. Очень жаль, но это правда. Уверен, «Манчестер Юнайтед» провел отличную игру, создавал моменты, неплохо двигал мяч, но не сумел довести дело до конца.

Наша команда играла на победу и мы были лучше соперника. Хочу сказать, что отлично сыграл голкипер «Сток Сити» Ли Грант», – цитирует игрока сборной Испании официальный сайт «МЮ».

Матч

Манчестер Юнайтед - Сток Сити - 1:1 (0:0)

Голы

Марсьяль 70 (1:0). Аллен 83 (1:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Блинд, Байи, Смоллинг, Лингард (Марсьяль, 67), Мата (Руни, 67), Эррера (Депай, 84), Погба, Валенсия, Ибрагимович, Рэшфорд

Сток Сити: Грант, Джонсон, Мартинс Инди, Питерс, Шоукросс, Кэмерон, Уилан, Шакири (Бардсли, 90), Аллен, Арнаутович (Уолтерс, 77), Бони (Крауч, 77)

Предупреждения:

Валенсия, 13; Эррера, 55; Ибрагимович, 57 - нет

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

02 октября 14:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

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