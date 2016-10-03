«Югра» одержала победу в матче с «Ладой»
Хоккеисты «Югры» переиграли на своей площадке тольяттинскую «Ладу» со счетом 4:1.
Заброшенными шайбами в составе ханты-мансийского клуба отметились Евгений Лапенков, Константин Панов, Константин Соколов и Павел Варфоломеев. У «Лады» точный бросок на счету Максима Рыбина.
После этой победы «Югра» поднялась на 7 строчку в турнирной таблице «Востока». «Лада» после поражения опустилась на девятую строчку Восточной конференции.
В следующей игре 5 октября «Ладе» предстоит матч Екатеринбурге с местным «Автомобилистом». В этот же день «Югра» на домашним льду примет «Нефтехимик».
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Матч
Югра - Лада - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Голы:
Рыбин (Белоусов, Гуркин), 19:56 (0:1). Варфоломеев (Гусев, Лапенков), 23:41 (1:1). Панов (Гусев, Хацей), 29:06 (2:1). Лапенков (Варфоломеев, Угольников), 46:49 (3:1). Соколов К. 58:52 (4:1).
Место и дата
03 октября 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция