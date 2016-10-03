«Югра» одержала победу в матче с «Ладой»

Хоккеисты «Югры» переиграли на своей площадке тольяттинскую «Ладу» со счетом 4:1.

Заброшенными шайбами в составе ханты-мансийского клуба отметились Евгений Лапенков, Константин Панов, Константин Соколов и Павел Варфоломеев. У «Лады» точный бросок на счету Максима Рыбина.

После этой победы «Югра» поднялась на 7 строчку в турнирной таблице «Востока». «Лада» после поражения опустилась на девятую строчку Восточной конференции.

В следующей игре 5 октября «Ладе» предстоит матч Екатеринбурге с местным «Автомобилистом». В этот же день «Югра» на домашним льду примет «Нефтехимик».

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