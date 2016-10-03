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Решение CAS по апелляции Марии Шараповой будет оглашено 4 октября

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
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Спортивный арбитражный суд в Лозанне объявит вердикт по делу российской теннисистки Марии Шараповой во вторник, 4 октября.

«Решение по делу Марии Шараповой против Международной федерации тенниса будет опубликовано в 15:00 вечера (по швейцарскому времени) 4 октября 2016 года», — говорится в сообщении на сайте суда.

Напомним, Международная федерация тенниса (ITF) 8 июня дисквалифицировала Шарапову за употребление мельдония на два года с 26 января 2016 года. Теннисистка подала апелляцию в CAS, надеясь сократить срок своего отстранения. 

За карьеру Мария Шарапова выиграла пять турниров «Большого шлема».

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