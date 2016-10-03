Решение CAS по апелляции Марии Шараповой будет оглашено 4 октября
Спортивный арбитражный суд в Лозанне объявит вердикт по делу российской теннисистки Марии Шараповой во вторник, 4 октября.
«Решение по делу Марии Шараповой против Международной федерации тенниса
будет опубликовано в 15:00 вечера (по швейцарскому времени) 4 октября
2016 года», — говорится в сообщении на сайте суда.
Напомним, Международная федерация тенниса (ITF) 8 июня дисквалифицировала Шарапову за употребление мельдония на два года с 26 января 2016 года. Теннисистка подала апелляцию в CAS, надеясь сократить срок своего отстранения.
За карьеру Мария Шарапова выиграла пять турниров «Большого шлема».
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