Таунсенд вызван в сборную Англии вместо Стерлинга

Как сообщается на официальном сайте футбольной ассоциации Англии, временно возглавивший национальную команду Гарет Саутгейт внес некоторые изменения в состав на матчи со сборными Мальты (8 октября) и Словении (11 октября).



Отмечается, что вместо вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга в расположение сборной Англии вызван полузащитник «Кристал Пэлас» Эндрос Таунсенд.



Встречи с командами Мальты и Словении сборная Англии проведет в рамках квалификации ЧМ-2018.



