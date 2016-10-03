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Таунсенд вызван в сборную Англии вместо Стерлинга

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Футбольная ассоциация АнглииКомментарии

Как сообщается на официальном сайте футбольной ассоциации Англии, временно возглавивший национальную команду Гарет Саутгейт внес некоторые изменения в состав на матчи со сборными Мальты (8 октября) и Словении (11 октября).

Отмечается, что вместо вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга в расположение сборной Англии вызван полузащитник «Кристал Пэлас» Эндрос Таунсенд.

Встречи с командами Мальты и Словении сборная Англии проведет в рамках квалификации ЧМ-2018.


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