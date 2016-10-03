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Андре Уорд: Головкину очень многое сходит с рук

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BoxingsceneКомментарии

Американский боксер Андре Уорд полагает, что чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин неподобающим образом подбирает себе соперников.

- Реальность такова, что Головкину многое сходит с рук. Можете ли вы себе представить, чтобы я дрался с парнем, который легче меня на две весовые категории, и чтобы это воспринималось таким же образом? Да меня бы просто попытались выжить из бокса.

Это лицемерие. Поэтому мы просто решили молчать и двигаться дальше. Я уже оставил позади этого парня. Если бой будет иметь смысл, то да, он, безусловно, может состояться, но я не собираюсь идти на какие-либо уступки, - заявил Уорд.

Напомним, 19 ноября в Лас-Вегасе Андре Уорд сразится с чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Сергеем Ковалевым.

Геннадий Головкин в своем последнем бою одержал досрочную победу над британцем Келлом Бруком.

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