Андре Уорд: Головкину очень многое сходит с рук
Американский боксер Андре Уорд полагает, что чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин неподобающим образом подбирает себе соперников.
- Реальность такова, что Головкину многое сходит с рук. Можете ли вы себе
представить, чтобы я дрался с парнем, который легче меня на две весовые
категории, и чтобы это воспринималось таким же образом? Да меня бы просто
попытались выжить из бокса.
Это лицемерие. Поэтому мы просто решили молчать и двигаться дальше. Я уже оставил позади этого парня. Если бой будет иметь смысл, то да, он, безусловно, может состояться, но я не собираюсь идти на какие-либо уступки, - заявил Уорд.
Напомним, 19 ноября в Лас-Вегасе Андре Уорд сразится с чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Сергеем Ковалевым.
Геннадий Головкин в своем последнем бою одержал досрочную победу над британцем Келлом Бруком.