Во втором тайме матча «Зенит» - «Спартак» Иванов зафиксировал у москвичей в 2,5 раза больше фолов, чем в первом
Во втором тайме матча «Зенит» - «Спартак» Сергей Иванов зафиксировал у москвичей в 2,5 раза больше фолов, чем в первом
19 фолов зафиксировал судья Сергей Иванов у «Спартака» во втором тайме, у «Зенита» за эти же 45 минут – всего 8 (в первом тайме фолов было больше у «Зенита» - 8:7). В целом за матч - 16:26, то есть «Зенит» оказался в полтора раза корректней. Хотя до девятого тура по количеству фолов в среднем за матч «Зенит» превосходил «Спартак» 16:13.
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция