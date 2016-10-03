Во втором тайме матча «Зенит» - «Спартак» Иванов зафиксировал у москвичей в 2,5 раза больше фолов, чем в первом

Во втором тайме матча «Зенит» - «Спартак» Сергей Иванов зафиксировал у москвичей в 2,5 раза больше фолов, чем в первом

19 фолов зафиксировал судья Сергей Иванов у «Спартака» во втором тайме, у «Зенита» за эти же 45 минут – всего 8 (в первом тайме фолов было больше у «Зенита» - 8:7). В целом за матч - 16:26, то есть «Зенит» оказался в полтора раза корректней. Хотя до девятого тура по количеству фолов в среднем за матч «Зенит» превосходил «Спартак» 16:13.