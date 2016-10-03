Красная карточка Балотелли в чемпионате Франции может быть отменена

Красная карточка форварда «Ниццы» Марио Балотелли, полученная им на третьей добавленной минуте встречи с «Лорьяном», будет отменена.

- Арбитр матча признал, что он не должен был показывать красную карточку Марио Балотелли. После того как Дисциплинарный комитет в четверг рассмотрит этот момент, Балотелли может быть освобожден от ответственности, - цитирует технического директора судейского комитета Лиги 1 Паскаля Гарибяна L'Equipe

Напомним, матче восьмого тура чемпионата Франции «Ницца» на своем поле обыграла «Лорьян» со счетом 2:1. Победный гол на 86-й минуте встречи провел Марио Балотелли.

Отметим, что на третьей добавленной к матчу минуте Балотелли получил вторую желтую карточку и покинул поле.