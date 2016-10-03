Красная карточка Балотелли в чемпионате Франции может быть отменена
Красная карточка форварда «Ниццы» Марио Балотелли, полученная им на третьей добавленной минуте встречи с «Лорьяном», будет отменена.
- Арбитр матча признал, что он не должен был показывать красную карточку Марио Балотелли. После того как Дисциплинарный комитет в четверг рассмотрит этот момент, Балотелли может быть освобожден от ответственности, - цитирует технического директора судейского комитета Лиги 1 Паскаля Гарибяна L'Equipe
Напомним, матче восьмого тура чемпионата Франции «Ницца» на своем поле обыграла «Лорьян» со счетом 2:1. Победный гол на 86-й минуте встречи провел Марио Балотелли.
Отметим, что на третьей добавленной к матчу минуте Балотелли получил вторую желтую карточку и покинул поле.
Матч
Голы
Перейра 11 (1:0). Муканджо 61 (1:1). Балотелли 86 (2:1).
Состав
Ницца: Кардинале, Байсс, Бодмер (Плеа, 77), Перейра, Сарр, Данте, Дальберт (Эссерик, 63), Бельханда, Сери, Сипрьен, Балотелли
Лорьян: Лекомт, Морейра, Белюгу (Меслоб, 64), Ле Гофф, Туре, Сиани, Мвуемба (Бен Хемис, 85), Кафу, Кабо, Муканджо (Уорис, 72), Мара
Предупреждения:
Сарр, 60; Балотелли, 87; Эссерик, 89 - Белюгу, 27; Кафу, 86; Морейра, 90
Удаления:
Балотелли, 90 - нет
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
02 октября 18:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция