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Дэн Бойл завершит карьеру игрока и станет тренером «Сан-Хосе»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в составе сборной Канады защитник Дэн Бойл завершает карьеру игрока.

40-летний Бойл в новом сезоне войдет в тренерский штаб «Сан-Хосе Шаркс». Ранее он защищал цвета этой команды с 2008 по 2014 год.

Дэн Бойл провел 1093 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 605 очков (163+442). Он становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы». Также хоккеист играл в НХЛ за «Флориду» и «Нью-Йорк Рейнджерс».



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