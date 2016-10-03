В «Удинезе» объявили имя нового главного тренера

Как сообщает официальный сайт «Удинезе», новым главным тренером команды назначен Луиджи Дельнери.

Отмечается, что контракт с 66-летним специалистом рассчитан на год с возможностью продления соглашения еще на один сезон.

Дельнери выступал за «Удинезе» в качестве игрока с 1978 по 1980 гг., а последним место его работы в качестве тренера была «Верона».

Ранее в понедельник стало известно о том, что «Удинезе» отправил в отставку Джузеппе Якини, под руководством которого команда набрала семь очков в семи турах и занимает 16-е место в серии A.