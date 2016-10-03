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Защитник ХК ЦСКА дисквалифицирован на 4 игры за толчок арбитра

Андрей Ефимов
Источник:  КХЛКомментарии

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала защитника ЦСКА Григория Панина на четыре встречи.

Эпизод произошел на 14-й минуте второго периода матча «Слован» - ЦСКА, когда перед воротами «Слована» завязалась небольшая потасовка. В пылу борьбы Панин толкнул в грудь лайсмена встречи и был удален за неспортивное поведение до конца матча.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК ЦСКА Григория Панина наказание по Правилу 550 ж, п.1 (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны игроков) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» –Дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.), а также согласно п.1.29. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на 4 игры и подвергнуть денежному штрафу», - сообщается на официальном сайте КХЛ.

Напомним, матч, состоявшийся 2 октября в Братиславе, закончился победой московских армейцев со счетом 2:1.

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