Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Теннис  Пенг7:5, 6:1Уильямс
Хоккей  Барыс5 : 4Нефтехимик
Хоккей  Югра4 : 1Лада
Теннис  Радванска6:3, 6:4Макарова
Хоккей  Автомобилист1 : 4Ак Барс
Хоккей  Динамо Рига2 : 4Динамо Москва
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Председатель Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов: Спорт помогает в работе

Артем Поздеев
Комментарии

29 сентября, гала-матч по хоккею открыл спортивную программу Международного инвестиционного форума «Сочи-2016». Сборная участников форума одержала победу над командой Ночной хоккейной лиги со счётом 5:4.

Председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов, сыгравший за сборную форума, отметил, что все участники получили удовольствие от игры.

- Я очень люблю хоккей, но к сожалению играть получается не часто. Поэтому с удовольствием принял приглашение. Всегда надо настраиваться на победу, но сегодня все участники получили позитивные эмоции.

Он также отметил, что спорт помогает в работе.

- Здорово, что спортивная программа стала частью экономических форумов. Спорт сейчас популярен. Он помогает в работе - поднимает настроение, а значит и дело спорится. И наш руководитель даёт в этом пример, - подчеркнул председатель Пенсионного фонда РФ.

1 октября в рамках спортивной программы Международного инвестиционного форума «Сочи»-2016 также пройдут забег по трассе Формулы-1, турнир по теннису и Сочинские корпоративные игры.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...

Cпецпредложение