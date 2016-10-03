Эмиль Алиев: На несколько лет мы вторые в мире – это огромное достижение

Президента Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира в Колумбии.

- Мне приятно видеть здесь молодёжь, которая любит мини-футбол. Перед вами герои, которые долго готовились к чемпионату мира и сыграли все семь из семи матчей турнира, а в честь России семь раз звучал гимн. За эти 25 дней сборная совершила 12 перелётов. Это непростой для нас чемпионат. Для тех, кто немного разбирается, в тройке призёров нет наших конкурентов, а мы на ближайшие несколько лет вторые – это огромное достижение за 27 лет развития. В 1996 году у нас была бронза на чемпионате мира, сегодня у нас серебро. За моей спиной стоит Андреев, тренер той сборной, и Скорович, который вывел в финал нашу команду в этом году. Что ещё примечательно, капитан Константин Ерёменко выводил нашу сборную под вторым номером, и Шаяхметов тоже капитан, играющий под вторым номером. Такая вот магия чисел, - цитирует Алиева «Чемпионат».

Напомним, сборная России проиграла команде Аргентины в финальном матче чемпионата мира, завершившегося в Колумбии.

До текущего первенства лучшим результатом россиян на чемпионатах мира была бронза, завоеванная в 1996 году.

Напомним, что на групповом этапе подопечные Сергея Скоровича финишировали первыми в группе В. Они поступательно обыграли команды Таиланда (6:4), Египта (6:1) и Кубы (7:1). Аргентинцы стали первыми в квартете Е. Южноамериканцы обыграли Казахстан (1:0), Соломоновы острова (7:3) и сыграли вничью с Коста-Рикой (2:2).

В плей-офф россияне поочередно обыграли команды Вьетнама (7:0), Испании (6:2) и Ирана (4:3). Аргентинцы поступательно сломили сопротивления сборных Украины (1:0), Египта (5:0) и Португалии (5:2).