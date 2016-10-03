Харитонов дебютирует в Bellator поединком против американца Джеви Аялы

Известный российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Сергей Харитонов (23 победы, 5 поражений) 4 ноября проведет дебютный поединок в американской организации Bellator. Его соперником станет представитель США Джеви Аяла (9 побед, 5 поражений).

Шоу пройдет в Анкасвилле (США) на Mohegan Sun Arena.

Напомним, что Харитонов последние пять поединков провел на территории России, в которых одержал победы.

Аяла выступает в Bellator с 2013 года. В организации он провел шесть поединков, в которых одержал четыре победы (над Тиаго дос Сантосом, Эриком Приндлом, Рафаэлем Батлером и Роем Боутоном).

Отметим также, что в настоящий момент в тяжелом дивизионе Bellator нет чемпиона. Ранее титулом владел россиянин Виталий Минаков, которого впоследствии лишили пояса.