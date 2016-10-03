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Дидье Дешам: Меня не беспокоит уровень игры Погба за «Манчестер Юнайтед»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, отметив, что его действия на поле не вызывают беспокойства у тренерского штаба национальной команды.

«Погба перешел в другой клуб, и сейчас ему нужно сыграться со своими новыми партнерами. Мы всегда ждем от него большего: и голов, и голевых передач. Лично меня не беспокоит его уровень игры. Думаю, у него все в порядке, поскольку он знает, чего хочет», – приводит слова специалиста Goal.

Напомним, футболист вернулся в «МЮ» минувшим летом из «Ювентуса» за 103 млн евро.

На данный момент полузащитник провел во всех турнирах за «красных дьяволов» 8 матчей и забил один гол.



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