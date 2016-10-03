Дидье Дешам: Меня не беспокоит уровень игры Погба за «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, отметив, что его действия на поле не вызывают беспокойства у тренерского штаба национальной команды.
«Погба перешел в другой клуб, и сейчас ему нужно сыграться со своими новыми партнерами. Мы всегда ждем от него большего: и голов, и голевых передач. Лично меня не беспокоит его уровень игры. Думаю, у него все в порядке, поскольку он знает, чего хочет», – приводит слова специалиста Goal.
Напомним, футболист вернулся в «МЮ» минувшим летом из «Ювентуса» за 103 млн евро.
На данный момент полузащитник провел во всех турнирах за «красных дьяволов» 8 матчей и забил один гол.
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