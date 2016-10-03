Василий Титов: Контракт ВТБ с «Динамо» будет сильно урезан

Член совета директоров московского клуба, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов рассказал о том, что новый контракт с «Динамо» будет сильно урезан по сравнению с действующим соглашением.

- Контракт ВТБ с «Динамо» (после 2016 года) будет, но будет существовать в сильно урезанном виде», - цитирует Титова «Р-Спорт».

Напомним, что текущий контракт «Динамо» с генеральным спонсором ВТБ истекает в конце 2016 года.

Отметим, что после 14 туров ФНЛ московское «Динамо» , набрав 35 очков, идет на первом месте в турнирной таблице. Единственное поражение в сезоне бело-голубые потерпели в матче десятого тура с «Тосно» (0:1).