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Бегать более трех часов в неделю вредно для здоровья

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Продолжительные занятия бегом не только не полезны, но даже наносят вред здоровью. К такому выводу пришли американские ученые.

Представители  Института сердечно-сосудистых заболеваний  в Пенсильвании под руководством доктора Мартина Мацумура обследовали 3800 бегающих мужчин и женщин, средний возраст которых составил 46 лет. Примерно 70% из них бегали более 20 километров в неделю.

В результате выяснилось, что интенсивный и длительный бег не только приводит к изнашиванию опорно-двигательного аппарата, нарушению работы сердца, но и сокращению продолжительности жизни.

Ученые сделали вывод, что заниматься бегом необходимо не более трех часов в неделю. Более продолжительные занятия могут повысить риск ранней смерти.

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