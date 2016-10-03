Бегать более трех часов в неделю вредно для здоровья

Продолжительные занятия бегом не только не полезны, но даже наносят вред здоровью. К такому выводу пришли американские ученые.



Представители Института сердечно-сосудистых заболеваний в Пенсильвании под руководством доктора Мартина Мацумура обследовали 3800 бегающих мужчин и женщин, средний возраст которых составил 46 лет. Примерно 70% из них бегали более 20 километров в неделю.

В результате выяснилось, что интенсивный и длительный бег не только приводит к изнашиванию опорно-двигательного аппарата, нарушению работы сердца, но и сокращению продолжительности жизни.

Ученые сделали вывод, что заниматься бегом необходимо не более трех часов в неделю. Более продолжительные занятия могут повысить риск ранней смерти.