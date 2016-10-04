Бег трусцой продлевает жизнь

Занятия бегом трусцой полезны для здоровья и способствуют продлению продолжительности жизни. К такому выводу пришли датские ученые.



Группа кардиологов из Копенгагенского университета под руководством кардиолога Питера Шнора в течение 35 лет наблюдали за более чем 20 000 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 93 лет. Специалисты сравнили данные участников исследования с данными двух тысяч людей, регулярно совершавших пробежки, и сделали вывод: бег трусцой дарит человеку 5-6 дополнительных лет жизни. Причем наиболее эффективен в этом плане бег медленной или средней скорости.



Оптимальный оздоровительный эффект был достигнут при беге 2-3 раза в неделю в течение от 1 до 2,5 часов.

Такая физическая нагрузка снижает риск преждевременной смерти на 44% за счет профилактики заболеваний сердца и сосудов. В среднем у женщин-любительниц бега жизнь увеличивается на 5,6 года, а у мужчин - более, чем на 6 лет.