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Бег трусцой продлевает жизнь

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Занятия бегом трусцой полезны для здоровья и способствуют продлению продолжительности жизни. К такому выводу пришли датские ученые.

Группа кардиологов из Копенгагенского университета под руководством кардиолога Питера Шнора в течение 35 лет наблюдали за более чем 20 000 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 93 лет. Специалисты сравнили данные участников исследования с данными двух тысяч людей, регулярно совершавших пробежки, и сделали вывод: бег трусцой дарит человеку 5-6 дополнительных лет жизни. Причем наиболее эффективен в этом плане бег медленной или средней скорости.

Оптимальный оздоровительный эффект был достигнут при беге 2-3 раза в неделю в течение от 1 до 2,5 часов.

Такая физическая нагрузка снижает риск преждевременной смерти на 44% за счет профилактики заболеваний сердца и сосудов. В среднем у женщин-любительниц бега жизнь увеличивается на 5,6 года, а у мужчин - более, чем на 6 лет.

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