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Баскетбольный ЦСКА заключил контракт с производителем валидола

Андрей Ефимов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Баскетбольный клуб ЦСКА подписал спонсорское соглашение с компанией – производителем валидола.

В понедельник на традиционной встрече с болельщиками президент и генеральный директор баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин подписал партнерское соглашение с производителем валидола, - сообщает «Р-Спорт».

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