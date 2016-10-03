Баскетбольный ЦСКА заключил контракт с производителем валидола
Баскетбольный клуб ЦСКА подписал спонсорское соглашение с компанией – производителем валидола.
В понедельник на традиционной встрече с болельщиками президент и генеральный директор баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин подписал партнерское соглашение с производителем валидола, - сообщает «Р-Спорт».
Новым партнером клуба стал Московский эндокринный завод.— CSKA Moscow (@cskabasket) 3 октября 2016 г.
Теперь нашим болельщикам не страшны никакие валидольные концовки. pic.twitter.com/rxitEELQov
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