Андрей Ватутин: Приезд команд из НБА в Россию в ближайшей перспективе нереален
Президент и генеральный директор московского баскетбольного клуба ЦСКА рассказал, что проведение в России матчей с участием клубов НБА невозможно.
- В ближайшей перспективе я не вижу возможности приезда команд НБА для проведения матчей в России по массе причин: несовпадение календарей, финансовая составляющая. Потому что любой приезд команды НБА - это гонорар, перелет, размещение. Единственный вариант, в котором это могло бы быть возможным - это крупный спонсор, который будет увлечен этой идеей, - цитирует Ватутина «Р-Спорт».
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