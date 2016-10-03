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Чезаре Пранделли: У «Валенсии» долгосрочная цель – возвращение в Лигу чемпионов

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Football ItaliaКомментарии

Новый главный тренер «Валенсии» Чезаре Пранделли рассказал о своих планах в испанском клубе, отметив, что рассчитывает вернуть команду в Лигу чемпионов. 

«Моя главная задача – наладить баланс в команде и возродить в игроках командный дух, сделав коллектив одним целым. Нельзя жить фантазиями, нужно стараться выжимать из игроков то, что у них есть.

У нас есть и долгосрочная цель – возвращение в Лигу чемпионов. Я настроен оптимистично, потому что у «Валенсии» огромный потенциал», – цитирует специалиста Football Italia. 

Напомним, ранее прежний тренер «Валенсии» Пако Айестаран был отправлен в отставку в связи с неудачным выступлением команды в нынешнем сезоне.

На данный момент «летучие мыши» после шести туров чемпионата Испании занимает 15-ю строчку, имея в своем активе шесть очков.

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