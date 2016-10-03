Владимир Крикунов: Попихина, Заварухина и Ореховского отправили в отставку
Заслуженный тренер России Владимир Крикунов рассказал, что тренерский штаб ХК «Нефтехимик» отправлен в отставку.
- Не только Попихина, но и Николая Заварухина, и Олега Ореховского сняли. Их троих отправили в отставку. Кто сейчас возглавит команду, я не знаю. Тут тяжело, что-то придумают, - цитирует КРикунова «Р-Спорт».
Напомним, в понедельник «Нефтехимик» на выезде проиграл «Барысу» со счетом 4:5.
Отметим, в 16 встречах чемпионата КХЛ «Нефтехимик» одержал восемь побед (пять из них по буллитам) и с 19 набранными очками занимает 11 место в турнирной таблице Восточной конференции.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Барыс - Нефтехимик - 5:4 (1:1, 2:3, 2:0)
Голы:
Полыгалов (Рясенский, Секстон), 5:18 (0:1 - бол.). Сен-Пьер (Боченски, Даллмэн), 15:47 (1:1). Баркер (Худяков, Тривино), 20:24 (2:1). Китаров (Березин, Куликов), 29:12 (2:2). Кинрэйд (Рясенский), 31:32 (2:3 - бол.). Гюнге (Секстон), 36:42 (2:4). Боченски (Баркер, Доус), 38:04 (3:4 - бол.). Иванов (Липин, Бельгибаев), 48:36 (4:4). Тривино (Худяков), 55:41 (5:4).
Место и дата
03 октября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция