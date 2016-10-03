Владимир Крикунов: Попихина, Заварухина и Ореховского отправили в отставку

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов рассказал, что тренерский штаб ХК «Нефтехимик» отправлен в отставку.

- Не только Попихина, но и Николая Заварухина, и Олега Ореховского сняли. Их троих отправили в отставку. Кто сейчас возглавит команду, я не знаю. Тут тяжело, что-то придумают, - цитирует КРикунова «Р-Спорт».

Напомним, в понедельник «Нефтехимик» на выезде проиграл «Барысу» со счетом 4:5.

Отметим, в 16 встречах чемпионата КХЛ «Нефтехимик» одержал восемь побед (пять из них по буллитам) и с 19 набранными очками занимает 11 место в турнирной таблице Восточной конференции.

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