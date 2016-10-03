Филип «neo» Кубски: «Мы проиграли, но я не думаю, что мы хуже Na'Vi»

Польский игрок Virtus.Pro Филип «neo» Кубски поделился эмоциями после турнира ESL One New York 2016.



«Некоторые говорят, что соревноваться на таком уровне - это просто игра ошибок, выигрывает тот, который сделал их меньше. В конечном счете Na'Vi были лучше, потому что они сделали их меньше всех.



Разочарование от проигрыша исходит из убеждения, что если бы не было нескольких часов борьбы с SK, то мы смогли бы выиграть. Я знаю, как проигрывать и это ни раз случалось со мной. Проигрыш является одним из элементов пути к успеху. Но на этот раз он пришел ко мне труднее.



Финал не может быть в тот же день, что и полуфинал. Мы проиграли, но я не думаю, что мы хуже них. Я с нетерпением жду следующего турнира, чтобы доказать это».



В финальном матче Natus Vincere выиграла у польской пятерки из Virtus.pro со счетом 2:1. Na’Vi заработали 125 000 долларов, а медведям досталось 50 000 долларов.



Источник