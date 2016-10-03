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Московское «Динамо» оказалось сильнее рижских одноклубников

Андрей Ефимов
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Хоккеисты московского «Динамо» в гостях переиграли одноклубников из Риги со счетом 4:2.

Заброшенными шайбами у москвичей отметились Семён Кокуёв, Мэт Робинсон, Андрей Миронов и Юусо Хиетанен. У рижан точные броски на счету Ральфса Фрейбергса и Эрикса Шевченко.

После этой победы подопечные Сергея Орешкина набрали 29 очков и догнали в турнирной таблице «Запада» ярославский «Локомотив». Рижане потерпели пятое поражение подряд и, набрав 6 очков в 15 матчах чемпионата, замыкают турнирную таблицу КХЛ.

В следующем матче 6 октября рижское «Динамо» принимает на своем льду «Локомотив». «Динамо» 5 числа встретиться в Финляндии с «Йокеритом.

КХЛ
регулярный чемпионат

Матч

Динамо Р - Динамо - 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)

Голы:

Хиетанен (Рыбаков), 4:51 (0:1 - бол.). Миронов (Никулин), 10:12 (0:2). Робинсон (Карпов), 16:11 (0:3). Кокуёв (Робинсон, Сопин), 28:44 (0:4). Шевченко (Саулетис), 35:38 (1:4). Фрайбергс (Дарзиньш, Галвиньш), 45:43 (2:4).

Место и дата

03 октября 19:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция


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