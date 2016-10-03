Московское «Динамо» оказалось сильнее рижских одноклубников

Хоккеисты московского «Динамо» в гостях переиграли одноклубников из Риги со счетом 4:2.

Заброшенными шайбами у москвичей отметились Семён Кокуёв, Мэт Робинсон, Андрей Миронов и Юусо Хиетанен. У рижан точные броски на счету Ральфса Фрейбергса и Эрикса Шевченко.

После этой победы подопечные Сергея Орешкина набрали 29 очков и догнали в турнирной таблице «Запада» ярославский «Локомотив». Рижане потерпели пятое поражение подряд и, набрав 6 очков в 15 матчах чемпионата, замыкают турнирную таблицу КХЛ.

В следующем матче 6 октября рижское «Динамо» принимает на своем льду «Локомотив». «Динамо» 5 числа встретиться в Финляндии с «Йокеритом.

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