Московское «Динамо» оказалось сильнее рижских одноклубников
Хоккеисты московского «Динамо» в гостях переиграли одноклубников из Риги со счетом 4:2.
Заброшенными шайбами у москвичей отметились Семён Кокуёв, Мэт Робинсон, Андрей Миронов и Юусо Хиетанен. У рижан точные броски на счету Ральфса Фрейбергса и Эрикса Шевченко.
После этой победы подопечные Сергея Орешкина набрали 29 очков и догнали в турнирной таблице «Запада» ярославский «Локомотив». Рижане потерпели пятое поражение подряд и, набрав 6 очков в 15 матчах чемпионата, замыкают турнирную таблицу КХЛ.
В следующем матче 6 октября рижское «Динамо» принимает на своем льду «Локомотив». «Динамо» 5 числа встретиться в Финляндии с «Йокеритом.
КХЛ
регулярный чемпионат
Матч
Динамо Р - Динамо - 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)
Голы:
Хиетанен (Рыбаков), 4:51 (0:1 - бол.). Миронов (Никулин), 10:12 (0:2). Робинсон (Карпов), 16:11 (0:3). Кокуёв (Робинсон, Сопин), 28:44 (0:4). Шевченко (Саулетис), 35:38 (1:4). Фрайбергс (Дарзиньш, Галвиньш), 45:43 (2:4).
Место и дата
03 октября 19:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция