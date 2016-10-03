Зинедин Зидан: Бензема нацелен на возвращение в сборную Франции

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан считает, что форвард его команды Карим Бензема еще выйдет на поле в футболе сборной Франции.



«Бензема нацелен на возвращение в национальную команду. Он делает все возможное. Впрочем, я не являюсь тренером сборной и уважаю выбор Дидье Дешама. Но это не значит, что Карим больше не сыграет за Францию», – цитирует наставника «Реала» L'Equipe.

Напомним, игрок пропустил Евро-2016, поскольку подозревался в шантаже полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна.



7 октября сборной Франции в рамках квалификации ЧМ-2018 сыграет дома с Болгарией, а тремя днями позже отправятся в гости к Голландии.