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Дмитрий Полоз : Уйду ли из «Ростова», если команда не решит свои проблемы? Не думаю об этом

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Наш футбол»Комментарии

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз прокомментировал победу своей команды над московским ЦСКА (2:0) в матче 9-го тура РФПЛ, а также рассказал о финансовой ситуации в донском клубе.

«Хорошо, что все хорошо складывается. Дай бог, чтобы дальше так было. Мы не изматывали ЦСКА, а играли в свою игру, старались ловить соперника на контратаках. Думал, забьем второй гол раньше, но ничего страшного, что забили только в конце матча.

Финансовые проблемы? Думаю, это решаемо. Везде бывает. Сейчас мы сконцентрированы только на футболе. Стану ли искать новую команду, если проблемы останутся? Не думаю об этом. Я выхожу играть в каждом матче», – сказал игрок в эфире «8-16».

Матч

Ростов - ЦСКА - 2:0 (0:0)

Голы

Гацкан 66 (1:0). Нобоа 90 (2:0).

Состав

Ростов: Джанаев, Терентьев, Гранат, Навас, Мевля, Нобоа, Калачёв (Препелицэ, 76), Гацкан, Байрамян (Киреев, 84), Полоз, Азмун (Эззатоллахи, 90)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Щенников (Ионов, 68), Игнашевич, Миланов, Тошич (Страндберг, 82), Натхо, Ерёменко, Головин (Гордюшенко, 89), Траоре

Предупреждения:

Мевля, 39 - Тошич, 43; Игнашевич, 52

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

02 октября 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция


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