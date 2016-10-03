Дмитрий Полоз : Уйду ли из «Ростова», если команда не решит свои проблемы? Не думаю об этом

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз прокомментировал победу своей команды над московским ЦСКА (2:0) в матче 9-го тура РФПЛ, а также рассказал о финансовой ситуации в донском клубе.



«Хорошо, что все хорошо складывается. Дай бог, чтобы дальше так было. Мы не изматывали ЦСКА, а играли в свою игру, старались ловить соперника на контратаках. Думал, забьем второй гол раньше, но ничего страшного, что забили только в конце матча.



Финансовые проблемы? Думаю, это решаемо. Везде бывает. Сейчас мы сконцентрированы только на футболе. Стану ли искать новую команду, если проблемы останутся? Не думаю об этом. Я выхожу играть в каждом матче», – сказал игрок в эфире «8-16».



