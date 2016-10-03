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Первое испытание раздвижной крыши стадиона на Крестовском прошло успешно

Евгений Нарижный
Источник:  Администрация Санкт-ПетербургаКомментарии

3 октября полностью завершились испытания раздвижной крыши стадиона на Крестовском острове.

– Старт сдвижке был дан в 14 часов, за время движения было сделано несколько плановых технических остановок, и своё проектное положение северная часть кровли заняла через 1 час 40 мин, то есть в 15.40 мск крыша над строящимся стадионом сомкнулась, – сообщает официальный сайт администрации Санкт-Петербурга.

Напомним, кровля арены состоит из раздвижной и стационарной частей. Раздвижную планируется использовать на время матчей. Южный и северный пролеты будут двигать специальные электроприводы. 27 сентября прошли испытания южного пролета, который был сдвинут в течение часа. 3 октября прошли испытания северной части кровли: движение приводов началось около 14.00. Примерно через полтора часа она вошла в проектное положение.

Отметим, арена на Крестовском острове строится с 2007 года на месте стадиона имени Кирова. Строительные работы должны завершиться в декабре 2016 года. Арена примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Стоимость строительства за девять лет выросла с 6,7 до 39 миллиардов рублей.

В августе руководство города и ФК «Зенит» подписали меморандум о последующей передаче стадиона в управление клубу. Планируется, что сине-бело-голубые проведут первый матч на арене в апреле 2017 года.

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