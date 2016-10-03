Первое испытание раздвижной крыши стадиона на Крестовском прошло успешно
3 октября полностью завершились испытания раздвижной крыши стадиона на Крестовском острове.
– Старт сдвижке был дан в 14 часов, за
время движения было сделано несколько плановых технических остановок, и своё
проектное положение северная часть кровли заняла через 1 час 40 мин, то есть в
15.40 мск крыша над строящимся стадионом сомкнулась, – сообщает
официальный сайт администрации Санкт-Петербурга.
Напомним, кровля арены состоит из раздвижной и стационарной частей. Раздвижную планируется использовать на время матчей. Южный и северный пролеты будут двигать специальные электроприводы. 27 сентября прошли испытания южного пролета, который был сдвинут в течение часа. 3 октября прошли испытания северной части кровли: движение приводов началось около 14.00. Примерно через полтора часа она вошла в проектное положение.
Отметим,
арена на Крестовском острове строится с 2007 года на месте стадиона имени
Кирова. Строительные работы должны завершиться в декабре 2016 года. Арена
примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.
Стоимость строительства за девять лет выросла с 6,7 до 39 миллиардов рублей.
В
августе руководство города и ФК «Зенит» подписали меморандум о последующей
передаче стадиона в управление клубу. Планируется, что сине-бело-голубые
проведут первый матч на арене в апреле 2017 года.