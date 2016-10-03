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7-8 октября пройдет турнир Fight Nights Global 53 Weekend

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  FightnightsКомментарии

7 и 8 октября промоутерская компания Fight Nights Global проведет турнир под названием Weekend.

7 ОКТЯБРЯ

17:00 - 18:30

- официальное взвешивание участников турнира 8 октября

- мастер-класс и автограф-сессия Владимира Минеева и Ясубея Эномото

- фестиваль по бразильскому джиу-джитсу

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

19:00

- начало поединков первого дня FIGHT NIGHTS GLOBAL 53 Weekend. ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Файткард турнира FIGHT NIGHTS GLOBAL 53 Weekend

7 октября, ГЦКЗ «Россия» Лужники

83.9 кг / 3x5 / Аюб Гимбатов (Россия) – Артем Шокало (Украина) – главный бой

61.2 кг / 3x5 / 1/4 финала Гран-при / Томаш Дэк (Словакия) – Вадим Бусеев (Россия)

100 kg / 1х7 / суперсхватка по BJJ (NoGi) / Абдурахман Биларов (Россия) – Вячеслав Ильин (Россия)

77.1 кг / 3x5 / Гаджимурад Хиромагомедов (Россия) – Юрий Изотов (Россия)

83.9 кг / 3x5 / Айгун Ахмедов (Россия) – Василий Новиков (Украина)

+93 кг / 3x5 / Али Исаев (Россия) – Михаил Кабаргин (Россия)

61.2 кг / 3x5 / 1/4 финала Гран-при/ Артур Магомедов (Россия) – Александр Янышев (Россия)

61.2 кг / 3x5 / 1/4 финала Гран-при / Никита Чистяков (Россия) – Вадим Жлобич (Беларусь)

65.8 кг / 3x5 / Арам Арзуманян (Россия) – ТВА

77.1 кг / 3x5 / Александр Кахиани (Россия) – Станислав Подольский (Россия)

72.0 кг / 3x5 / Динара Шукеева (Россия) – ТВА

Главным событием турнира 8-го октября станет бой Владимира Минеева и Ясубея Эномото, также зрителей ожидают три полуфинала Гран-при FIGHT NIGHTS GLOBAL и два поединка 1/4 финала.

Файткард турнира FIGHT NIGHTS GLOBAL 53 Weekend

(8 октября, ГЦКЗ «Россия» Лужники)

82.0 кг / 3x5 / Владимир Минеев (Россия) – Ясубей Эномото (Швейцария) – главный бой

77.1 кг / 3x5 / 1/2 финала Гран-при / Магомед Нуров (Россия) – Вадим Сандульский (Россия)

70.3 кг / 3x5/ 1/2 финала Гран-при / Магомедсайгид Алибеков (Россия) – Матей Трухан (Хорватия)

65.8 кг / 3x5 / 1/2 финала Гран-при / Мовлид Хайбулаев (Россия) – Паата Робакидзе (Грузия)

57.2 кг / 3x5 / 1/4 финала Гран-при /Микаэль Силандер (Финляндия) – Вартан Асатрян (Россия)

57.2 кг / 3x5 / 1/4 финала Гран-при / Эльнар Ибрагимов (Азербайджан) – Олег Личковаха (Литва)

77.1 кг / 3x5 / Алиасхаб Хизриев (Россия) – Сергей Кобчик (Россия)

73.0 кг / 3x5 / Ахмед Вали Хотак (Афганистан) – Иван Казаченко (Россия)

77.1 кг / 3x5 / Шамиль Амиров (Россия) – Санжар Ажибаев (Казахстан)

64.0 кг / 3x5 / Марина Мохнаткина (Россия) – Карина Василенко (Россия)

57.2 кг / 3x5 / Нарек Авагян (Армения) – Артем Остряков (Россия)

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