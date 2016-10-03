Александр Кокорин: «Спартак» выразил недовольство судейством? А что им еще остается говорить?!
Форвард «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» в матче 9-го тура РФПЛ (4:2).
«Спартаковцы выразили недовольство судейством? А что им еще остается говорить?! Считаю, что «Зенит» полностью переиграл соперника. Учитывая, что у нас было не так много дней на восстановление, в первом тайме было очень тяжело, но мы проявили характер и довели матч до победы», – сказал футболист в интервью программе «8-16».
На встрече между командами работали арбитры во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. После окончания игры председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников сообщил, что Иванов получил за свою работу низкую оценку.
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция