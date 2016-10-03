Александр Кокорин: «Спартак» выразил недовольство судейством? А что им еще остается говорить?!

Форвард «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» в матче 9-го тура РФПЛ (4:2).



«Спартаковцы выразили недовольство судейством? А что им еще остается говорить?! Считаю, что «Зенит» полностью переиграл соперника. Учитывая, что у нас было не так много дней на восстановление, в первом тайме было очень тяжело, но мы проявили характер и довели матч до победы», – сказал футболист в интервью программе «8-16».

На встрече между командами работали арбитры во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. После окончания игры председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников сообщил, что Иванов получил за свою работу низкую оценку.