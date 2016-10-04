Сергей Орешкин: Доволен только результатом

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин после победы над рижскими одноклубниками в матче КХЛ выразил удовлетворение от результата, но не от игры подопечных.

«Я, в принципе, доволен только результатом. Первый период хороший, а дальше всё провальное. Видно хотели сыграть поумнее, но в данной ситуации это не получилось, можно было только через работу дойти до разумного завершения. В результате и в меньшинстве пропустили, и в равных составах. Но это хоккей, и тот не ошибается, кто ничего не делает. Будем двигаться дальше, будем работать», - приводит официальный сайт бело-голубых слова Орешкина.

Игра, прошедшая в понедельник в Риге, закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Юусо Хиетанен, Андрей Миронов, Мэт Робинсон и Семен Кокуев. У хозяев отличились Эрикс Шевченко и Ральфс Фрейбергс.