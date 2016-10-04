Сергей Орешкин: Доволен только результатом
Главный тренер московского «Динамо» Сергей
Орешкин после победы над рижскими одноклубниками в матче КХЛ выразил
удовлетворение от результата, но не от игры подопечных.
«Я, в принципе,
доволен только результатом. Первый период хороший, а дальше всё провальное.
Видно хотели сыграть поумнее, но в данной ситуации это не получилось, можно
было только через работу дойти до разумного завершения. В результате и в
меньшинстве пропустили, и в равных составах. Но это хоккей, и тот не ошибается,
кто ничего не делает. Будем двигаться дальше, будем работать», -
приводит официальный сайт бело-голубых слова Орешкина.
Игра, прошедшая в понедельник в Риге, закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Юусо Хиетанен, Андрей Миронов, Мэт Робинсон и Семен Кокуев. У хозяев отличились Эрикс Шевченко и Ральфс Фрейбергс.
Матч
Динамо Р - Динамо - 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)
Голы:
Хиетанен (Рыбаков), 4:51 (0:1 - бол.). Миронов (Никулин), 10:12 (0:2). Робинсон (Карпов), 16:11 (0:3). Кокуёв (Робинсон, Сопин), 28:44 (0:4). Шевченко (Саулетис), 35:38 (1:4). Фрайбергс (Дарзиньш, Галвиньш), 45:43 (2:4 - бол.).
Место и дата
03 октября 19:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция