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«Спартак» взял в дальневосточное турне 26 хоккеистов

Андрей Петухов
Источник:  ХК «Спартак»Комментарии

Московский «Спартак» отправился в турне по Дальнему Востоку. В составе делегации красно-белых 26 хоккеистов, сообщает официальный сайт «Спартака».

Это вратари: Свенссон, Беспалов и Трушков.

Защитники: Калинин, Гилрой, Бондарев, Хегстрем, Дыбленко, Сорокин, Провольнев, Ермаков и Кириллов.

Нападающие: Стоа, Лещенко, Плотников, Никонцев, Воронин, Смирнов, Куваев, Бердников, Радил, Бобров, Бобылев, Павлюков, Ли и Шмелев.

4 октября «Спартак» сыграет против «Амура», 6 октября – против «Куньлуня», а 8 октября – против «Адмирала».

Матч

Амур - Спартак

Место и дата

04 октября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция

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