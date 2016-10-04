«Спартак» взял в дальневосточное турне 26 хоккеистов
Московский «Спартак» отправился в турне по
Дальнему Востоку. В составе делегации красно-белых 26 хоккеистов, сообщает
официальный сайт «Спартака».
Это вратари: Свенссон, Беспалов и Трушков.
Защитники: Калинин, Гилрой, Бондарев, Хегстрем,
Дыбленко, Сорокин, Провольнев, Ермаков и Кириллов.
Нападающие: Стоа, Лещенко, Плотников, Никонцев,
Воронин, Смирнов, Куваев, Бердников, Радил, Бобров, Бобылев, Павлюков, Ли и
Шмелев.
4 октября «Спартак» сыграет против «Амура», 6 октября – против «Куньлуня», а 8 октября – против «Адмирала».
Матч
Место и дата
04 октября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция
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