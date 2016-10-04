Алексей Вербов: Отмечу качество игры «Зенита»
Тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов
остался доволен действиями подопечных в победном матче третьего тура чемпионата
России против «Нефтяника».
«Отметил бы
качество игры «Зенита» сегодня. Оно было высоким. Мы не сбавили оборотов,
несмотря на комфортный счет для нас. Я благодарен ребятам, что они верят в то,
что мы делаем и выполняют очень хорошо. Что касается соперника, то мне трудно
что-то комментировать. Они обыграли «Динамо» из Краснодара, мы ждали более
ожесточенной борьбы, но получилось для нас легкая и комфортная игра», -
приводит официальный сайт Всероссийской федерации волейбола слова Вербова.
Встреча,
прошедшая в понедельник в Казани, завершилась победой действующего чемпиона
России в трех партиях – 3:0 (25:17, 25:9, 25:17). Казанский клуб, одержав в
трех играх три победы, набрал девять очков и расположился на первом месте в
турнирной таблице.