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Алексей Вербов: Отмечу качество игры «Зенита»

Андрей Петухов
Источник:  Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)Комментарии

Тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов остался доволен действиями подопечных в победном матче третьего тура чемпионата России против «Нефтяника».

«Отметил бы качество игры «Зенита» сегодня. Оно было высоким. Мы не сбавили оборотов, несмотря на комфортный счет для нас. Я благодарен ребятам, что они верят в то, что мы делаем и выполняют очень хорошо. Что касается соперника, то мне трудно что-то комментировать. Они обыграли «Динамо» из Краснодара, мы ждали более ожесточенной борьбы, но получилось для нас легкая и комфортная игра», - приводит официальный сайт Всероссийской федерации волейбола слова Вербова.

Встреча, прошедшая в понедельник в Казани, завершилась победой действующего чемпиона России в трех партиях – 3:0 (25:17, 25:9, 25:17). Казанский клуб, одержав в трех играх три победы, набрал девять очков и расположился на первом месте в турнирной таблице.

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