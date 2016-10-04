«Слован» - СКА. Начало текстовой трансляции – 20:00 мск

Во вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Слован» из Братиславы сыграет со СКА из Санкт-Петербурга.

Их матч пройдет в Братиславе и начнется в 20:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после 16 матчей у СКА было 36 очков. Армейцы занимали второе место в турнирной таблице Западной конференции. У «Слована» после 14 матчей было 16 очков. Он на Западе шел предпоследним, 13-м.