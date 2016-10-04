«Слован» - СКА. Начало текстовой трансляции – 20:00 мск
Во вторник в матче
регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Слован» из Братиславы
сыграет со СКА из Санкт-Петербурга.
Их матч пройдет в
Братиславе и начнется в 20:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет
текстовую трансляцию матча.
Напомним, что после 16 матчей у СКА было 36 очков. Армейцы занимали второе место в турнирной таблице Западной конференции. У «Слована» после 14 матчей было 16 очков. Он на Западе шел предпоследним, 13-м.
Матч
Место и дата
04 октября 20:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция
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