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«Слован» - СКА. Начало текстовой трансляции – 20:00 мск

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Во вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Слован» из Братиславы сыграет со СКА из Санкт-Петербурга.

Их матч пройдет в Братиславе и начнется в 20:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после 16 матчей у СКА было 36 очков. Армейцы занимали второе место в турнирной таблице Западной конференции. У «Слована» после 14 матчей было 16 очков. Он на Западе шел предпоследним, 13-м.

Матч

Слован - СКА

Место и дата

04 октября 20:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция

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