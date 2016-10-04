«Реал» в товарищеском матче обыграл «Оклахому»
Баскетболисты «Оклахомы-Сити»
уступили мадридскому «Реалу» в товарищеском матче в рамках
европейского турне клубов Национальной баскетбольной ассоциации.
Встреча, прошедшая в понедельник в Мадриде,
завершилась со счетом 142:137 (22:35, 28:30, 37:30, 39:31, 16:11) в пользу
хозяев паркета. В составе победителей самым результативным стал защитник Джейси
Кэрролл, набравший 24 очка. У гостей 34 очка набросал Виктор Оладипо.
В следующем матче 5 октября
«Оклахома-Сити» сыграет с другим испанским клубом
«Барселоной».
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