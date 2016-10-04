Андрей Воронков: В нужный момент подвел прием
Главный тренер
краснодарского «Динамо» Андрей Воронков после поражения своей команды от
«Газпрома-Югры» в домашнем матче третьего тура чемпионата России посетовал на
качество приема.
«В нужный момент подвел прием. И тогда, когда
надо было дожать ситуацию и переломить себя, здесь чисто психологически сегодня
не нашлось лидера, который бы взял на себя игру. Это, поверьте, не просто –
искать лидера. У нас молодая команда. Молодые перспективные игроки, у которых
потенциал, но стать лидером дано не всем. Сейчас мы работаем в этом
направлении. Через такие досадные поражения, тем более дома, мы обязаны делать
выводы, которые позволят нам двигаться дальше», - приводит официальный сайт Всероссийской федерации волейбола
слова Воронкова.
Встреча,
прошедшая в понедельник в Краснодаре, завершилась победой клуба из Сургута в
четырех партиях – 3:1 (19:25, 25:23, 25:20, 25:17). «Динамо», имея после трех
туров ноль очков, находится на последнем месте в турнирной таблице.