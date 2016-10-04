Андрей Воронков: В нужный момент подвел прием

Главный тренер краснодарского «Динамо» Андрей Воронков после поражения своей команды от «Газпрома-Югры» в домашнем матче третьего тура чемпионата России посетовал на качество приема.

«В нужный момент подвел прием. И тогда, когда надо было дожать ситуацию и переломить себя, здесь чисто психологически сегодня не нашлось лидера, который бы взял на себя игру. Это, поверьте, не просто – искать лидера. У нас молодая команда. Молодые перспективные игроки, у которых потенциал, но стать лидером дано не всем. Сейчас мы работаем в этом направлении. Через такие досадные поражения, тем более дома, мы обязаны делать выводы, которые позволят нам двигаться дальше», - приводит официальный сайт Всероссийской федерации волейбола слова Воронкова.

Встреча, прошедшая в понедельник в Краснодаре, завершилась победой клуба из Сургута в четырех партиях – 3:1 (19:25, 25:23, 25:20, 25:17). «Динамо», имея после трех туров ноль очков, находится на последнем месте в турнирной таблице.