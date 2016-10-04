Владимир Крикунов: Снова работать в «Нефтехимик» я бы не пошел
Бывший главный тренер и бывший вице-президент
«Нефтехимика» Владимир Крикунов сообщил, что даже теоретически не
готов рассмотреть предложение в четвертый раз возглавить нижнекамский клуб.
«Мне не было предложений. Но если бы даже
было предложение, я бы не пошел. Я десять лет в этой команде. Я знаю, как эту
команду поднять, и этой весной я им предлагал это сделать. Но там есть два
человека - (Виктор) Левицкий и (Владимир) Кузнецов. Представьте: сейчас
поставьте хоккеиста руководить доменной печью. Какую бы сталь он сварил? А тут
могут так сделать. Люди не разбираются в хоккее, но им руководят. Вот два непонимающих
дают советы выше. Я сейчас подсчитал – за три с половиной года в команде
отработали девять тренеров. Причем полтора года работал я», - приводит
«Р-Спорт» слова Крикунова.
Крикунов возглавлял «Нефтехимик» с 2001 по 2004, с 2008 по 2011 и с 2014 по 2016 год.
Матч
Барыс - Нефтехимик - 5:4 (1:1, 2:3, 2:0)
Голы:
Полыгалов (Рясенский, Секстон), 5:18 (0:1 - бол.). Сен-Пьер (Боченски, Даллмэн), 15:47 (1:1). Баркер (Худяков, Тривино), 20:24 (2:1). Китаров (Березин, Куликов), 29:12 (2:2). Кинрэйд (Рясенский), 31:32 (2:3 - бол.). Гюнге (Секстон), 36:42 (2:4). Боченски (Баркер, Доус), 38:04 (3:4 - бол.). Иванов (Липин, Бельгибаев), 48:36 (4:4). Тривино (Худяков), 55:41 (5:4).
Место и дата
03 октября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция