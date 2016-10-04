Владимир Крикунов: Снова работать в «Нефтехимик» я бы не пошел

Бывший главный тренер и бывший вице-президент «Нефтехимика» Владимир Крикунов сообщил, что даже теоретически не готов рассмотреть предложение в четвертый раз возглавить нижнекамский клуб.

«Мне не было предложений. Но если бы даже было предложение, я бы не пошел. Я десять лет в этой команде. Я знаю, как эту команду поднять, и этой весной я им предлагал это сделать. Но там есть два человека - (Виктор) Левицкий и (Владимир) Кузнецов. Представьте: сейчас поставьте хоккеиста руководить доменной печью. Какую бы сталь он сварил? А тут могут так сделать. Люди не разбираются в хоккее, но им руководят. Вот два непонимающих дают советы выше. Я сейчас подсчитал – за три с половиной года в команде отработали девять тренеров. Причем полтора года работал я», - приводит «Р-Спорт» слова Крикунова.

Крикунов возглавлял «Нефтехимик» с 2001 по 2004, с 2008 по 2011 и с 2014 по 2016 год.