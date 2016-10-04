Пламен Константинов: Когда у «Енисея» полетела подача, стало очень сложно

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов после победы своей команды в выездном матче третьего тура чемпионата России над «Енисеем» отметил напряженный характер матча.

«Очень тяжелая игра. Месяц назад на Кубке, соперник был совсем другой. Когда у «Енисея» полетела подача, стало очень сложно. Мы совершили несколько подряд ошибок. «Енисей» поверил в себя и вернулся в игру. Если мы претендуем на, что-то серьезное, нельзя позволять себе такие ошибки. Главное - мы сумели доиться победы», - приводит официальный сайт Всероссийской федерации волейбола слова Константинова.

Встреча, прошедшая в понедельник в Красноярске, завершилась победой гостей в пяти партиях – 3:2 (25:15, 26:28, 25:22, 22:25, 15:11). «Локомотив», набрав в трех турах восемь очков, находится на второй строчке в турнирной таблице.